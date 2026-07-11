Në Prizren u mbajt Marshi i Paqes në përkujtim të viktimave të Srebrenicës
Me rastin e 31-vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës, në Prizren u organizua një marsh përkujtimor. Marshi i Paqes, i mbajtur me moton "Mos e Harro Srebrenicën", mblodhi qytetarë nga komunitete të ndryshme etnike, duke përcjellë mesazhe paqeje dhe solidariteti.
Marshi, i organizuar nga Shoqata "Sharski Behar" dhe i zhvilluar në qendër të qytetit, mblodhi politikanë, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të shumtë nga komunitetet shqiptar, boshnjak dhe turk.
Pjesëmarrësit zhvilluan një marshim të heshtur me pankarta ku shkruhej "Mos e Harro Srebrenicën", në kujtim të 8.372 viktimave boshnjake të vrara gjatë gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë.
Gjatë marshit u mbajt një minutë heshtje në nderim të viktimave, ndërsa pjesëmarrësit përcollën mesazhe të unitetit, bashkëjetesës dhe paqes. Në këtë aktivitet u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës për tragjeditë e së kaluarës dhe domosdoshmëria që ngjarje të tilla të mos përsëriten më.