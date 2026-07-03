Në Maqedoni 240 pacientë presin transplantim, nga tetori sistem i ri i dhurimit të organeve
Në Maqedoninë e Veriut 168 pacientë aktualisht presin për transplantim të veshkave, 37 për zemër, 12 për mëlçi dhe 23 për korne.
Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, së bashku me koordinatoren kombëtare për transplantim, Biljana Kuzmanovska, informuan për modulin e ri në sistemin "Termini Im", përmes të cilit qytetarët do të jenë në gjendje të regjistrojnë vullnetin e tyre për dhurimin e organeve.
Me ndryshimet ligjore, çdo qytetar i rritur, kur viziton mjekun e tij të kujdesit parësor, do të jetë në gjendje të deklarojë nëse dëshiron apo jo të jetë dhurues i organeve dhe indeve për trajtim pas vdekjes. Vendimi do të nënshkruhet personalisht, do të certifikohet nga mjeku i zgjedhur dhe do të futet në sistemin elektronik kombëtar.
"Dhurimi i organeve sot është një temë besimi, vullneti personal, solidariteti dhe pjekurie të shoqërisë", tha ministri Aliu.
Ministria thekson se qasja në të dhëna do të kontrollohet rreptësisht dhe do t'u lejohet vetëm personave të autorizuar. Qytetarët do të jenë në gjendje të ndryshojnë vendimin e tyre në çdo kohë, dhe deklarata e fundit e regjistruar do të jetë e vlefshme.
Sistemi i ri duhet të fillojë të funksionojë nga 1 tetori 2026, dhe deri atëherë, do të punohet për përgatitjen teknike, institucionale dhe të komunikimit.
Kuzmanovska theksoi se dhurimi i organeve mbetet plotësisht vullnetar dhe se qëllimi është që vullneti i qytetarit të vihet në qendër të sistemit./Telegrafi/