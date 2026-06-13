Në këtë vend, lodrat "kujdesen" për të moshuarit - pas gjithçkaje fshihet një histori e trishtuar
Në Korenë e Jugut, lodrat kujdesen për të moshuarit – teknologji moderne në shërbim të ndihmës për pensionistët.
Një zgjidhje e pazakontë dhe moderne po përdoret gjithnjë e më shumë në disa vende për kujdesin ndaj të moshuarve, ku teknologjia e re dhe pajisjet inteligjente po marrin rol aktiv në përkujdesjen e pensionistëve.
Në vend të modelit tradicional të kujdesit, sistemet e reja përdorin pajisje interaktive dhe teknologji që mund të komunikojnë me të moshuarit, t’i kujtojnë për medikamentet, t’i inkurajojnë të jenë aktivë dhe të mbajnë kontakt me familjarët.
Këto “kukulla” ose robotë të mençur janë projektuar për të reduktuar vetminë dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së të moshuarve, veçanërisht për ata që jetojnë vetëm.
Sipas ekspertëve, kjo lloj teknologjie po bëhet pjesë gjithnjë e më e rëndësishme e sistemit të kujdesit social, pasi popullsia po plaket dhe kërkesa për shërbime për të moshuarit po rritet.
Megjithatë, kjo qasje ngre edhe debate etike rreth zëvendësimit të kontaktit njerëzor me teknologjinë. /Telegrafi/