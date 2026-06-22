Në Australi ndodh sekuestrimi më i madh i kokainës ndonjëherë – zbulohet sasia dhe vlera ‘marramendëse’ e saj
Policia australiane ka sekuestruar 2.7 ton kokainë - sekuestrimi më i madh i këtij lloji në vend - nga një sistem bunkeri nëntokësor në Sidnein perëndimor.
Droga, me një vlerë të vlerësuar në rrugë prej 816 milionë dollarësh australianë (500 milionë euro), u gjet të premten në ndarje të fshehura nën “dysheme” në tre kontejnerë transporti në një pronë në Londonderry.
Dy burra të moshës 21 dhe 25 vjeç, të cilët dyshohet se u përpoqën t'i iknin policisë, u arrestuan në vendngjarje dhe u akuzuan për posedim të një sasie tregtare të një droge të kontrolluar kufitare të importuar në mënyrë të paligjshme.
Policia thotë se kokaina u kontrabandua në Australi nëpërmjet qytetit të vogël Midge Point në Queensland të Veriut me urdhër të një grupi të krimit të organizuar.
Dy burrat, të cilët u lanë në paraburgim pasi u paraqitën në gjykatë të shtunën, përballen me burgim të përjetshëm nëse dënohen.
Policia tha se bastisja në pronën e Londonderry ishte pjesë e "Operacionit Minjiang", i cili u nis në maj pasi 40 kg kokainë u gjetën duke lundruar në ujë nga një rampë varkash në Midge Point.
Gjashtë persona të tjerë në Queensland dhe New South Wales u arrestuan dhe u akuzuan si pjesë e hetimeve të nisura nga gjetja, tha policia javën e kaluar.
Një "anije mëmë" e dyshuar si pjesë e operacionit të kontrabandës është ndaluar gjithashtu në Ishujt Solomon.
Pavarësisht largësisë së saj, Australia është një treg fitimprurës për tregtinë e drogës, me kokainën që zakonisht shitet rreth 300 dollarë australianë për gram, sipas një sistemi monitorimi të drogës së paligjshme të drejtuar nga Universiteti i New South Wales.
Australianët dhe neozelandezët gjithashtu kanë nivelet më të larta të përdorimit të kokainës në botë, sipas Raportit Botëror të OKB-së për Drogën të vitit të kaluar.
Komandanti i Policisë Federale Australiane, Stephen Jay, tha se komploti i dyshuar tregonte "sa shumë të organizuara dhe të vendosura janë këto rrjete kriminale dhe sa larg janë të gatshëm të shkojnë në ndjekje të fitimit."Hetimet mbi origjinën e drogës mbeten në vazhdim dhe ne do të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe vendas të zbatimit të ligjit për të identifikuar grupet kriminale dhe këdo tjetër të përfshirë në lehtësimin e kësaj tentative të supozuar për import droge". /Telegrafi/