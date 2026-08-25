Ndryshim në krye të KFOR-it, ky është gjenerali që do ta pasojë Ulutash-in
Komandanti aktual i misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneralmajor Özkan Ulutash, ka pritur në Shtabin e KFOR-it në Camp Film City, në Prishtinë, një delegacion të rotacionit të ardhshëm KFOR XXXI.
Delegacioni është udhëhequr nga gjeneralmajor Roberto Vergori i Ushtrisë Italiane, i cili është caktuar si komandanti i ardhshëm i KFOR-it, shkruan Telegrafi.
Në takim ka marrë pjesë gjithashtu gjeneral brigade Onur Çakıcı nga Ushtria Turke, i caktuar për të marrë detyrën e zëvendëskomandantit të ardhshëm të KFOR-it.
Sipas njoftimit, delegacioni mori pjesë në programin e trajnimit për udhëheqësit kryesorë (Key Leader Training), i cili synon ta njohë udhëheqjen e ardhshme me stafin e KFOR-it dhe procedurat operacionale të misionit.
Në njoftim thuhet se KFOR-i ka ritheksuar se vazhdon zbatimin e mandatit të tij, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë dhe në garantimin e lirisë së lëvizjes.
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Misioni i NATO-s thekson se vepron në çdo kohë në mënyrë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në përputhje me rolet e tyre përkatëse në fushën e sigurisë. /Telegrafi/