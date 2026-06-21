Ndërton WALL-E funksional nga LEGO, roboti lëviz përmes konsolës së PlayStation
Një entuziast i teknologjisë nga Shtetet e Bashkuara ka tërhequr vëmendjen në internet pasi ka ndërtuar një version plotësisht funksional të robotit të famshëm WALL-E duke përdorur pjesë LEGO.
Roboti i ndërtuar prej tij nuk është thjesht një model dekorativ. Ai mund të lëvizë në mënyrë të pavarur, të rrotullojë sytë dhe t’u përgjigjet komandave që jepen përmes një kontrolluesi të PlayStation 4. Për më tepër, roboti është programuar të riprodhojë tinguj dhe efekte zanore të njohura nga filmi i animuar “WALL-E”.
Sipas autorit të projektit, brenda robotit janë integruar motorë elektrikë, sensorë të ndryshëm, lidhje Bluetooth dhe ndriçim LED, të cilat i mundësojnë funksionimin e avancuar dhe lëvizjet realiste.
Projekti ka ngjallur interes të madh mes adhuruesve të LEGO-s dhe teknologjisë, pasi demonstron se sa larg mund të shkojë kreativiteti kur kombinohen inxhinieria, programimi dhe pasioni për robotikën.
Krijuesi ka zbuluar gjithashtu se në robot është instaluar një pajisje e aftë të prodhojë shkarkim elektrik dhe të ndezë objekte të vogla, duke e bërë projektin edhe më kompleks nga ana teknike.
Videoja e prezantimit të WALL-E-t funksional ka grumbulluar mijëra shikime dhe komente pozitive në rrjetet sociale, ku përdoruesit kanë vlerësuar aftësitë teknike dhe vëmendjen ndaj detajeve të këtij krijimi unik. /Telegrafi/