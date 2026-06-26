Ndërpritet furnizimi me ujë në Kamenicë nga ora 11:30 deri në 16:00
KRU “Hidromorava” Sh.A ka njoftuar se më 26 qershor 2026 do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në Komunën e Kamenicës dhe në fshatrat përreth.
Sipas njoftimit, ndërprerja do të zgjasë nga ora 11:30 deri në 16:00 dhe vjen si pasojë e ndërprerjes së planifikuar të energjisë elektrike nga KEDS.
Si rezultat, furnizimi me ujë do të ndërpritet përkohësisht në qytetin e Kamenicës dhe në të gjitha fshatrat e kësaj komune.
KRU “Hidromorava” ka bërë të ditur se për çdo ndryshim apo informacion shtesë, konsumatorët do të njoftohen përmes kanaleve zyrtare të komunikimit. /Telegrafi/
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