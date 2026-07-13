Ndërprerje të furnizimit me ujë në 9 zona të Mitrovicës
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona në Mitrovicë.
Ekipet e mirëmbajtjes janë duke punuar në këto zona në punime në rrjetin e ujësjellësit: Rr. “Afrim Xh.Hyseni”, Rr. “Ukshin Kovaqica”, Rr. “Sylyshët”, Rr. “Asllan Cimili”, Fshati Frashër dhe Fshatin Vidimriq.
Ndërsa, punimet në rrjetin e kanalizimit në këto zona: Rr. “Martirët e Kombit”, Rr. “Shemsi Ahmeti” dhe Lagja “Koloni”.
“Pas rikthimit të furnizimit, si pasojë e ndërhyrjeve teknike, mund të paraqitet turbullirë e përkohshme e ujit. Në rast se uji është i turbullt, ju lutemi ta lini rubinetin të rrjedhë për disa minuta, derisa uji të kthjellohet plotësisht”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/