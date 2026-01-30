Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Doganaj
KRU “Bifurkacioni” njofton se sot gjatë ditës do të ketë mungesë të furnizimit me ujë të pijes në fshatin Doganaj të Komunës së Kaçanikut.
Sipas njoftimit, ndërprerja ka ardhur si pasojë e një defekti të paraqitur në rrjetin kryesor të ujësjellësit, nga i cili furnizohen edhe konsumatorët e rrugës Koxha në Doganaj.
Nga KRU “Bifurkacioni” bëhet e ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë në sanimin e defektit, me qëllim që furnizimi me ujë të pijes të rikthehet brenda ditës.
Kompania ka kërkuar mirëkuptimin e konsumatorëve të zonës për këtë ndërprerje të përkohshme. /Telegrafi/
