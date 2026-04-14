Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” ka njoftuar konsumatorët në Komunën e Kaçanikut për ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në disa rrugë dhe në fshatin Runjevë.

Sipas njoftimit, ndërprerja e furnizimit prek rrugët "Idriz Seferi", "Qamil Ilazi", "Sali Bajra", "Ismail Qemajli", "Adem Daut Rakoci", "Besnik Begunca", "Mejdi Dalloshi", "Rakoc", Bulevardi “Ismail Raka”, si dhe fshatin Runjevë.

Siç bëhet e ditur, ndërprerja ka ardhur si pasojë e një defekti të paraqitur në rrjetin kryesor të ujësjellësit, nga i cili furnizohen këto zona.

Ekipet e mirëmbajtjes janë duke punuar në sanimin e defektit, me qëllim rikthimin e furnizimit me ujë brenda ditës.

Nga KRU "Bifurkacioni" është kërkuar mirëkuptim nga konsumatorët e zonave të prekura.

