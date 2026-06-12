Ndalohet një 25-vjeçar nga Shtipi, është kapur duke i vënë flakën barit të thatë
Zyrtarët policorë nga SPB Shtip kanë ndaluar një burrë 25-vjeçar nga Shtipi, i cili u kap duke i vënë flakën barit të thatë në zonën e fshatit Dolni Balvan, në rajonin e Shtipit.
Sipas informacioneve, incidenti ndodhi më 11 qershor 2026 rreth orës 12:00, përgjatë autostradës Shtip-Koçan, ku i dyshuari po i vinte flakën barit të thatë midis rrugës dhe një fushe në pronësi të një banori 36-vjeçar të Shtipit. Zjarri dogji bimësi të thatë.
Prokurori publik është njoftuar për rastin, dhe pas dokumentimit të rastit kundër personit do të ngrihen akuza përkatëse", njoftojnë nga MPB./Telegrafi/
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