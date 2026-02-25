Ndalohen tetë shoferë, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit
MPB Maqedoni njofton se gjatë ditës së djeshme, oficerët e policisë në të gjithë vendin arrestuan tetë shoferë, gjashtë prej të cilëve u arrestuan për vozitje pa leje drejtimi dhe një për ndalesë për vozitje të automjetit të kategorisë B dhe nën ndikimin e alkoolit.
"Tre shoferë nga Tetova, njëri prej të cilëve ishte i mitur, dhe nga një në Kumanovë, Strumicë dhe Prilep vozitnin pa leje drejtimi. Një shofer në Strugë drejtonte mjet edhe pse kishte ndalesë për drejtim të mjetit motorik të kategorisë B dhe një shofer në komunën e Ilindenit drejtonte automjet nën ndikimin e alkoolit. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse".
"U bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat e trafikut, të mos drejtojnë automjetet pa leje ose nëse kanë ndalim për vozitje ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të kontribuojmë të gjithë së bashku për një trafik më të sigurt", thonë nga MPB.