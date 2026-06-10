"Muri maroken", fusha më e gjatë e vazhdueshme në botë
Në zemër të shkretëtirës së Saharasë Perëndimore ndodhet një nga strukturat më pak të njohura, por më të rrezikshme në botë: i ashtuquajturi “Muri Maroken” (Moroccan Wall), i cili konsiderohet si minafusha më e gjatë e vazhdueshme në planet.
Ky sistem mbrojtës shtrihet për rreth 2700 kilometra dhe përbëhet nga fortifikime të ndryshme si mure prej rëre dhe guri, baza ushtarake, tela me gjemba, radarë dhe sisteme vëzhgimi. Megjithatë, elementi më i rrezikshëm i tij është një brez i gjerë minash tokësore dhe municionesh të pashpërthyera, i cili shtrihet përgjatë gjithë gjatësisë së murit.
Sipas vlerësimeve, në këtë zonë janë vendosur miliona mina tokësore – disa burime flasin për rreth 7 milionë – duke e bërë këtë vijë jo vetëm një barrierë ushtarake, por edhe një nga zonat më të rrezikshme në botë për civilët dhe lëvizjet në terren.
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Muri u ndërtua nga Maroku në vitet 1980, gjatë konfliktit në Saharën Perëndimore, si një vijë mbrojtëse për të kontrolluar territorin e kontestuar dhe për të ndaluar sulmet nga lëvizja e Polisario Front, e cila kërkon pavarësinë e rajonit.
Struktura ndan territorin në dy pjesë: pjesa perëndimore, e kontrolluar nga Maroku, dhe pjesa lindore, e administruar nga forcat e Polisarios. Përgjatë murit ndodhen gjithashtu një numër i madh bazash ushtarake dhe pika vëzhgimi që monitorojnë vazhdimisht zonën.
Ekspertët e sigurisë e konsiderojnë këtë barrierë si një nga sistemet më të mëdha ushtarake të llojit të vet në botë, ndërsa organizatat ndërkombëtare kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për rrezikun humanitar që paraqesin minat dhe municionet e pashpërthyera.
Pavarësisht dekadave që nga ndërtimi i tij, zona mbetet ende e militarizuar dhe e rrezikshme, duke e kthyer “Murin Maroken” në një simbol të një konflikti të gjatë dhe të pazgjidhur në Afrikën Veriore. /Telegrafi/