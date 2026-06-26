Mundësi të reja për punë: shikoni konkurset e fundit në Telegrafi Jobs
Kjo javë sjell mundësi të reja punësimi për kandidatë me përvojë, profesionistë të fushave të ndryshme dhe të rinj që duan të nisin rrugëtimin e tyre në tregun e punës. Në Telegrafi Jobs janë publikuar konkurse nga Bau Market dhe Viva Fresh Store, me pozita që përfshijnë financa, burime njerëzore, trajnim dhe zhvillim, sektorin ligjor, shitje dhe punë praktike.
Bau Market ka hapur konkurs për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Financave në Prishtinë, me orar të plotë. Kjo mundësi u drejtohet kandidatëve me përvojë në financa, kontabilitet dhe menaxhim të proceseve financiare, të cilët synojnë të marrin përgjegjësi në raportim financiar, mbikëqyrje të dokumentacionit dhe pajtueshmëri me kërkesat ligjore.
Ndërkohë, Viva Fresh Store ka publikuar disa konkurse të reja për pozita të ndryshme. Për kandidatët që kërkojnë punë në Ferizaj, janë të hapura pozitat Arkatar/e, Pranues Malli dhe Sektorist/e, të gjitha me orar të plotë. Këto role janë të përshtatshme për persona të përgjegjshëm, të organizuar dhe të gatshëm të kontribuojnë në funksionimin e përditshëm të njësive të shitjes.
Për profilet profesionale në Prishtinë, Viva Fresh Store po kërkon Koordinator/e të Burimeve Njerëzore dhe Training and Development Manager. Këto pozita lidhen me menaxhimin e proceseve të brendshme, zhvillimin e stafit, organizimin e trajnimeve dhe mbështetjen e rritjes profesionale brenda kompanisë.
Një mundësi e rëndësishme është hapur edhe për kandidatët që janë në fillim të karrierës, përmes konkursit për Përvojë praktike në Viva Fresh Store. Kjo pozitë është e hapur në nivel vendi dhe u jep kandidatëve mundësinë të fitojnë përvojë pune, të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe të njihen më afër me proceset e një kompanie të madhe në Kosovë.
Po ashtu, Viva Fresh Store ka hapur konkurs edhe për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e, një mundësi për kandidatët me profil juridik që kërkojnë të angazhohen në një rol profesional brenda një kompanie me strukturë të gjerë organizative. Pozita është me orar të plotë dhe e hapur në Kosovë.
Të gjitha konkurset janë të publikuara në Telegrafi Jobs, ku kandidatët mund të shohin detajet e plota për secilën pozitë dhe të aplikojnë drejtpërdrejt.
Gjej mundësinë që i përshtatet karrierës tënde dhe apliko tani në Telegrafi Jobs.