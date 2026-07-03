Mucunski: Marrëdhëniet diplomatike duhet të shndërrohen në mundësi ekonomike
"Roli i shtetit nuk është të zëvendësojë sektorin privat, por të krijojë kushte në të cilat sipërmarrja, dijenia dhe kapitali mund të krijojnë vlerë të re. Në këtë drejtim, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme po zhvillon në mënyrë aktive diplomacinë ekonomike si një mjet praktik për mbështetjen e kompanive maqedonase", tha ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme, Timço Mucunski, në fjalimin hyrës në ngjarjen “Shndërrimi i qëndrueshmërisë në konkurrencë: Ndërtimi i bizneseve rezistente në një botë të pasigurt”, organizuar nga zyra e OKB‑së në bashkëpunim me Odën Ekonomike dhe MPJ‑në.
“Rrjeti ynë diplomatik duhet të jetë i orientuar drejt rezultateve konkrete: hapja e tregjeve të reja, tërheqja e investimeve, promovimi i eksportit, lidhja e kompanive dhe informimi i tyre në kohë për ndryshimet në tregjet globale”, theksoi Mucunski.
Ai shtoi se në ekonominë moderne, marrëdhëniet diplomatike duhet gjithnjë e më shumë të shndërrohen në mundësi ekonomike.
“Mesazhi thelbësor është i thjeshtë – standardet e reja nuk duhet t’i shohim vetëm si barrë. Duhet t’i shohim si mundësi për modernizim, futjen e teknologjive të reja, produktivitet më të lartë dhe pushtimin e tregjeve të reja”, tha Mucunski.
Duke theksuar se jetojmë në kohë të ndryshimeve të shpejta gjeopolitike, ekonomike dhe teknologjike, Mucunski tha se zinxhirët e dëmtuar të furnizimit, pasiguria energjetike, sfidat klimatike dhe politikat e reja rregullatore po krijojnë një realitet të ri të biznesit.
"Pyetja nuk është më nëse do të ketë ndryshime. Pyetja është nëse do të jemi të përgatitur t’i shndërrojmë ato ndryshime në avantazh konkurrues. Çdo krizë sjell rreziqe, por hap edhe hapësirë për ide të reja, tregje të reja, teknologji të reja dhe modele të reja biznesi. Mundësinë do ta shfrytëzojnë ato kompani dhe ekonomi që në kohë i njohin rregullat e reja të lojës”, tha ministri.
Ai kujtoi se Konferenca e Katërt Ndërkombëtare për Financimin e Zhvillimit, e mbajtur në Sevilje në vitin 2025, ka dërguar një mesazh të qartë – objektivat globale të zhvillimit nuk mund të arrihen pa rol të fortë dhe aktiv të sektorit privat.
“Kompanitë janë motorë të inovacionit, hapjes së vendeve të reja të punës dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike. Prandaj, forumi i sotëm është mundësi të diskutojmë se si qëndrueshmëria të bëhet bazë reale për produktivitet më të lartë, konkurrencë më të madhe dhe rritje më të fortë”, tha Mucunski.
Ai theksoi se tregjet evropiane tashmë po vendosin standarde të reja, dhe për kompanitë maqedonase, veçanërisht ato të orientuara drejt eksportit, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme jo vetëm çfarë prodhojnë, por edhe si e prodhojnë atë.
“Menaxhimi i përgjegjshëm, efikasiteti energjetik, transparenca, digjitalizimi dhe praktikat e qëndrueshme të biznesit po bëhen parakusht për sukses në tregjet evropiane dhe globale. Si ekonomi e vogël dhe e hapur, e integruar fort në zinxhirët evropianë të vlerës, këto ndryshime nuk mund t’i shohim si procese të largëta. Ato tashmë janë pjesë e realitetit tonë të biznesit. Prandaj Qeveria po ndërmerr hapa konkretë për krijimin e një kornize të qëndrueshme dhe të parashikueshme për transformimin e gjelbër dhe ekonomik. Qëllimi ynë është të krijojmë kushte në të cilat kompanitë do të investojnë më lehtë, do të fusin inovacione më shpejt dhe do ta forcojnë më me sukses konkurrencën e tyre”, tha Mucunski.
Ai shtoi se një kompani rezistente nuk është vetëm ajo që e përballon krizën, por ajo që del prej saj më e fortë, më e organizuar, më konkurruese dhe më e përgatitur për sfidën e radhës.
“Inkurajon fakti që gjithnjë e më shumë kompani maqedonase investojnë në efikasitet energjetik, digjitalizim, inovacione dhe modele moderne të menaxhimit. Këto investime sjellin rezultate konkrete: kosto më të ulëta, produktivitet më të lartë, besim më të madh te investitorët dhe pozicion më të fortë në treg. Veçanërisht e rëndësishme është që kjo transformim të jetë e qasshme edhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë shtylla e ekonomisë maqedonase. Për këtë nevojitet mbështetje e koordinuar nga institucionet, odat ekonomike, sektori financiar dhe partnerët ndërkombëtarë. Por bartësit kryesorë të ndryshimeve mbeten vetë kompanitë”, tha Mucunski.