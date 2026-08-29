Mucunski: Maqedonia synon më shumë turistë dhe investime nga Izraeli
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, në një intervistë për gazetën izraelite “The Jerusalem Post”, të dhënë gjatë vizitës së tij të parë në Izrael në cilësinë e ministrit, theksoi potencialin që Republika e Maqedonisë së Veriut të pozicionohet si një pikë e rëndësishme hyrëse drejt Evropës për turistët, kompanitë dhe investitorët izraelitë.
Në këtë kontekst, theks i veçantë iu kushtua iniciativës për vendosjen e një linje ajrore direkte Tel Aviv–Shkup ose Tel Aviv–Ohër, me qëllim nxitjen e mëtejshme të shkëmbimit turistik, kontakteve afariste dhe lidhjeve ekonomike mes dy vendeve, njoftoi sot shërbimi për shtyp i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
“Një nga temat e para për të cilat diskutuam ishte mundësia e vendosjes së një linje ajrore direkte mes Tel Avivit dhe Shkupit ose Tel Avivit dhe Ohrit, i cili është qendra jonë kryesore turistike dhe qyteti që, besoj, çdo izraelit do të dëshironte ta vizitonte”, theksoi Mucunski.
Kreu i diplomacisë së Maqedonisë theksoi se ambicia shkon përtej turizmit. Pozita strategjike e vendit në kryqëzimin e dy korridoreve të rëndësishme evropiane të transportit – Korridoreve 8 dhe 10 – si dhe investimet në ndërlidhjen energjetike, krijojnë mundësi që vendi të shërbejë si pikë hyrëse për kompanitë izraelite që dëshirojnë ta zgjerojnë praninë e tyre në tregjet evropiane.
“Ne duam të jemi portë drejt Evropës jo vetëm për turistët izraelitë, por edhe për kompanitë izraelite. Mund të jemi gjithashtu pikë hyrëse për investitorët izraelitë në tregun evropian, potenciali i të cilit ende nuk është shfrytëzuar plotësisht nga komuniteti i biznesit izraelit, por edhe treg për eksport”, thekson Mucunski, duke vënë në dukje se pikërisht në këto fusha ekziston interes i konsiderueshëm i ndërsjellë.
Në intervistë u theksua edhe potenciali më i gjerë për avancimin e bashkëpunimit në bujqësi, menaxhimin e ujërave, siguri, inovacione, turizëm, shëndetësi dhe arsim, si dhe në investime dhe industrinë e mbrojtjes.
Mucunski theksoi se marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe me Izraelin duhet të ngrihen në një nivel të ri dhe të përkthehen në bashkëpunim më konkret në disa fusha me interes të përbashkët. Ai theksoi se dinamika e shtuar e kontakteve politike është rezultat i përcaktimit të qartë të Qeverisë për thellimin e mëtejshëm të partneritetit.
“Që nga formimi i Qeverisë, marrëdhëniet dypalëshe me Izraelin i kemi vendosur si një nga prioritetet e politikës sonë të jashtme”, theksoi ministri Mucunski.
Në intervistë u theksua edhe dinamika e shtuar e kontakteve mes dy vendeve gjatë periudhës së fundit, përfshirë edhe delegacionin parlamentar të kryesuar nga deputetja Rashela Mizrahi, i cili në janar zhvilloi takime me kryetarin e Knesetit, Amir Ohana, si dhe me përfaqësues të tjerë izraelitë.
Sipas Mucunski, vizita dhe bisedimet në Izrael përfaqësojnë një mundësi që dinamika pozitive ekzistuese në marrëdhëniet dypalëshe të përforcohet më tej përmes lidhjeve më të fuqishme ekonomike, shkëmbimit më të madh turistik dhe mundësive të reja për investime dhe bashkëpunim afarist.