Mucunski: Maqedonia kërkon një rrugë të parashikueshme evropiane pa kërkesa shtesë
Kur flasim për aspektin dypalësh midis Sofjes dhe Shkupit, ajo që them gjithmonë është se interesi i përbashkët i të dy vendeve është të ecin përpara në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, tha Ministri i Jashtëm i RMV-së, Timço Mucunski, para fillimit të samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Sofje.
"Të dy vendet kanë shumë për të fituar nga ky proces. Dua t'ju siguroj se kemi qëllimet më pozitive për të bashkëpunuar në fushën e politikës së mbrojtjes dhe sigurisë, për të bashkëpunuar në ekonomi, për të bashkëpunuar në arsim.
Personalisht, si profesor universiteti, kam marrë pjesë në konferenca të panumërta ndërkombëtare në Sofje. Kjo është arsyeja pse besoj se të gjitha këto ngjarje të viteve të fundit i ndajnë artificialisht popujt e të dy vendeve. Dhe ajo që është e rëndësishme është që të shikojmë drejt së ardhmes, të mos përqendrohemi në çështjet e së kaluarës, çështje që lidhen me identitetin, historinë dhe gjuhën, sepse kemi një të ardhme që duhet të na bashkojë", tha Mucunski.
Lidhur me marrëveshjen e propozuar nga Franca në vitin 2022, ai theksoi se Maqedonia ka një pikëpamje të ndryshme për të.
"Ne duhet të funksionojmë në një sistem që do të thotë besim i ndërsjellë. Pikëpamja jonë është se kemi një interpretim të ndryshëm të asaj që pritet nga vendi ynë në lidhje me vendimin e vitit 2022", theksoi Mucunski.
Sipas tij, Maqedonia e Veriut ka përgatitur, si pjesë të kërkesave, një plan veprimi të shkëlqyer për pakicat.
"Qëllimi ynë nuk është vetëm të arrijmë fazën e hapjes së negociatave të pranimit, por edhe t'i mbyllim ato me sukses. Për ta arritur këtë, çfarë është e rëndësishme për ne? Të dimë se nuk do të ketë kërkesa shtesë për vendin tonë në lidhje me historinë, identitetin dhe gjuhën, si dhe çështje të tjera dypalëshe që do të lindnin pas fillimit të negociatave - çështje që lidhen me komisionet historike, këto nuk janë çështje themelore evropiane. Prandaj them - është mirë të flasim dhe të sqarojmë se cilat janë pritjet nga të dyja palët sepse, në fund të fundit, ekziston një element i fortë dypalësh në të gjithë këtë. Këtu janë keqkuptimet më të mëdha", theksoi Mucunski./Telegrafi/