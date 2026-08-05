MPJ, LSDM-së: Nuk ka negociata të fshehta apo lëshime nga interesat kombëtare
Një përpjekje për të krijuar histeri dhe për të dezinformuar publikun. Kështu i vlerësoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme akuzat e LSDM-së opozitare se Qeveria po përgatitet të pranojë propozimin francez dhe se ka sinjale të qarta nga Brukseli për këtë qëllim. Prandaj, ata i hodhën poshtë si të pavërteta pretendimet e opozitës se qeveria po ndjek një marrëveshje të fshehtë për të filluar negociatat me Bashkimin Evropian.
Nga MPJ thonë se institucionet komunikojnë rregullisht dhe në mënyrë transparente me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë Bullgarinë dhe partnerë të tjerë ndërkombëtarë, por qëndrimi i Qeverisë mbetet i pandryshuar në lidhje me kushtet që vendi merr në rrugën e tij të integrimit evropian.
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"Nuk ka lëshime për interesat kombëtare, identitetin, gjuhën dhe historinë. Anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian mbetet një përcaktim strategjik dhe qëllim përfundimtar i kësaj qeverie", thonë nga MPJ, duke shtuar se nuk ka marrëveshje të fshehta, siç pretendon LSDM.
Nga MPJ vlerësojnë se ndryshe nga e kaluara, kur marrëveshjet dhe kompromiset pranoheshin larg syrit të publikut në dëm të qëndrimeve kombëtare, sot politika e jashtme zhvillohet në mënyrë transparente, të përgjegjshme, parimore dhe në përputhje me interesat kombëtare dhe vullnetin e qytetarëve./Telegrafi/