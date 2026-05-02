MPB: Pesë persona privohen nga liria për dhunë familjare në Kumanovë, Ohër, Strumicë dhe Veles
Policia dje ka provuar nga liria pesë persona të dyshuar për dhunë familjare, dy nga Kumanova, një nga Lubjana, Republika e Sllovenisë, një nga Strumica dhe një nga Velesi.
“Më 01.05.2026, në orën 23:40, nëpunës policorë nga SPB Kumanovë e privuan nga liria M.D. (57) nga Kumanova, pasi kishte sulmuar fizikisht vajzën e tij 28-vjeçare.
Më 01.05.2026, në orën 20:40, në bulevardin “Makedonski Prosvetiteli” në Ohër, është privuar nga liria I.K. (48) nga Lubjana, Republika e Sllovenisë, pas një denoncimi paraprak se në një banesë në Ohër, pas një mosmarrëveshjeje verbale, kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij”, thuhet në kumtesën e MPB-së.
Më 01.05.2026, në orën 16:00, në një fshat të Strumicës, nëpunës policorë nga SPB Strumicë e privuan nga liria një 36-vjeçar banor të atij fshati, duke vepruar pas një denoncimi paraprak se kishte shfaqur sjellje agresive ndaj nënës së tij 65-vjeçare.
Më 01.05.2026, në orën 08:30, në Veles, nëpunës policorë nga SPB Veles e privuan nga liria një 23-vjeçar nga Velesi, duke vepruar pas një denoncimi paraprak se në shtëpi kishte sulmuar fizikisht motrën e tij 24-vjeçare.
Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen parashtresa përkatëse, thonë nga MPB.