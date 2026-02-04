MPB: Arrestohet 25-vjeçari i arratisur nga burgu i Idrizovës
Është arrestuar një i arratisur nga burgu "Idrizovë". Ai do të dërgohet në të njëjtin burg për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit.
Siç njoftojnë nga MPB, sot (04.02.2026) në orën 09:15 në bulevardin "Koço Racin" në Shkup, oficerët e policisë nga Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor arrestuan A.J. (25) nga Gostivari, i cili kërkohej me urdhër arresti me vendim gjykate për arratisje nga Burgu i Idrizovës.
"A.J. është dënuar me pesë vite e një muaj burg për krime të kryera sipas neneve 236 dhe 215 të Kodit Penal. Ai do të dërgohet në Burgun e Idrizovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit", thonë nga MPB.
Top Lajme
Jobs
Deals