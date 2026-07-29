Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira lokale të lehta deri mesatare dhe erë të lehtë deri mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 11 deri në 21 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 31 deri në 38 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell dhe i ngrohtë me erë të lehtë të ndryshueshme. Temperatura minimale do të jetë rreth 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 35 gradë.
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