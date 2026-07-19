Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Sot do të jetë mot me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.
Pasdite do të ketë kushte për paraqitje lokale të shiut të rrëmbyeshëm dhe bubullimave. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Në Shkup, me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i ndryshueshëm.
Pasdite, në disa pjesë të luginës, do të ketë kushte për paraqitje të izoluar të shiut të rrëmbyeshëm dhe bubullimave.
Top Lajme
Jobs
Real Estate