Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me vranësira. Nëpër disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës dhe do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi jugor.

Temperature minimale do të jetë në interval prej -4 deri në 2, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 12 deri në 17 gradë.

Edhe në Shkup dhe rrethinë moto do të jetë me vranësira dhe I qetë. Në disa pjesë të luginës në mëngjes do të ketë kushte për mjegull. Temperatura minimale do të ulet në 0, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 16 gradë Celsiusë.

