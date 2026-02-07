Moti në Shqipëri, vranët dhe shi
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të shtunën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet me vranësira mesatare e të dendura, por nuk do të mungojnë dhe alternime të herëpashershme kthjellimi.
Reshjet e shiut të herëpashershme me intensitet të ulët priten të jenë prezentë që në orët e para të 24-orëshit deri në mëngjes në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonën qendrore reshje shiu me intensitet mesatar.
Gjatë ditës reshjet do të mbeten prezentë të herëpashershëm me intensitet të ulët, ndërsa në veriperëndim dhe qendër reshje shiu me intensitet lokalisht deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Në zonën e Alpeve dhe në majat e maleve reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 12 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 2-4 ballë. /Telegrafi/