Moti në Shqipëri, paraditja me shi
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të shtunën do të ketë mot relativisht të paqëndrueshëm, me alternime kthjellimesh përgjatë ultësirës perëndimorë në pjesën e parë të ditës e vranësira mesatare deri të dendura.
SHMU njofton se vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet kryesisht të ulët në jug e pjesërisht në qendër, ndërkaq në orët e pasdites ndërprerje e reshjeve në të gjithë territorin.
Në zonën e Alpeve dhe në relievet e larta malore reshje bore me intensitet kryesisht të ulët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimor dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri 14 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 2-3 ballë. /Telegrafi/