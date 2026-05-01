Mot me diell dhe vranësira të lehta, temperatura deri në 13°C
Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët, duke sjellë kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike në pjesën më të madhe të vendit.
Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius.
Ndërsa gjatë ditës, temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 11 deri në 13 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi të lehtë deri mesatare, nga 1 deri në 4 metra në sekondë. /Telegrafi/
