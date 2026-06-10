Mot i nxehtë në Shqipëri
Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash më të theksuara përgjatë relieveve malore të vendit.
Në orët e mesditës deri ato të pasdites në relievet malore të vendit reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët, hera-herës reshje në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s.
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.