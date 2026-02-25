Mot i kthjellët në Shqipëri, temperaturat deri në 19 gradë
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike.
SHMU njofton se moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 8 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare pritet të fitoi shpejtësi deri në 16 m/sek.
Deti - Valëzimi forcës 2-3 ballë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals