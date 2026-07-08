Monika Zajkova është zgjedhur nënkryetare e Asamblesë Parlamentare të OSBE-së
Kryetarja e PLD-së dhe deputetja në Kuvendit të Maqedonisë, Monika Zajkova, është zgjedhur nënkryetare e Asamblesë Parlamentare (AP) të OSBE-së, njoftoi PLD-ja.
Në sesionin e 33-të vjetor të AP të OSBE-së në Hagë të Holandës, kandidatura e Zajkovës mori mbështetje të fortë nga delegacionet parlamentare të 57 vendeve nga Evropa, Amerika e Veriut dhe Azia Qendrore.
Ky sukses ka një peshë specifike sepse u arrit nëpërmjet konkurrencës së drejtpërdrejtë dhe votimit të fshehtë midis kandidatëve të shumtë, pa automatizëm ose kuota të paracaktuara, duke lënë pas përfaqësuesit e Polonisë, Francës dhe Sllovenisë. Fitorja në një konkurrencë kaq të fortë është prova kurorëzuese e reputacionit ndërkombëtar dhe vlerësimit të lartë që Zajkova gëzon midis parlamentarëve botërorë.
"Nënkryetari i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së është një njohje e madhe ndërkombëtare, por jo vetëm për mua personalisht ose për PLD-në, por për të gjithë bashkëqytetarët e mi në Maqedoni. Ky është një sukses për secilin prej njerëzve tanë, jo vetëm nga zona ime zgjedhore dhe jo vetëm për ata që votuan për mua në zgjedhjet në vend. Me këtë fitore të madhe në Hagë, ne dëshmojmë se mund të konkurrojmë në kushte të barabarta në zgjedhje të hapura me përfaqësuesit e demokracive më të larta dhe më të fuqishme në botë.
Më në fund duhet të fillojmë të besojmë fort në veten tonë, në kapacitetin tonë dhe në atë që ne nga Maqedonia i ofrojmë Evropës dhe botës - sot, por edhe në të ardhmen! Jam mirënjohëse për unitetin e demonstruar të delegacionit maqedonas dhe për besimin e madh të kolegëve të mi nga 57 vendet anëtare të OSBE-së, me të cilët do të vazhdojmë të punojmë intensivisht për krijimin e mekanizmave për një shkallë më të madhe të pjesëmarrjes demokratike dhe zgjidhjen e shpejtë të konflikteve të mundshme", tha Zajkova në deklaratën e saj pas zgjedhjeve./Telegrafi/