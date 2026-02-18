Thiago Pitarch është lojtari i ri që ka fituar debutimin me Real Madridin në një ndeshje të rëndësishme si ajo e Ligës së Kampionëve ndaj Benficës, e fituar 0-1 nga klubi mbretëror.

Edhe pse Vinicius Junior ishte tema kryesore e ndeshjes, mediat sociale theksuan edhe debutimin e Thiago Pitarch për Real Madridin.

Pitarch është një mesfushor spanjoll 18-vjeçar që luajti për Atletico Madrid, Getafe dhe Leganes në rininë e tij, pas së cilës iu bashkua Realit.

Ai luajti për ekipet e të rinjve, juniorëve dhe rezervave të Real Madridit dhe herë pas here ishte në stol për ekipin e parë. Pasi shënoi një gol dhe ishte një nga lojtarët më të mirë për juniorët e Real Madridit në fitoren kundër Marseille (5-2) në Ligën e Kampionëve për të Rinj 15 ditë më parë, ai bëri edhe paraqitjen e tij të parë për ekipin e trajnerit Alvaro Arbeloa.

Ai hyri në fushë në minutën e katërt të kohës shtesë në vend të Eduardo Camavinga dhe luajti rreth dhjetë minuta.

Shokët e tij të ekipit nënshkruan fanellën me të cilën ai debutoi dhe pas ndeshjes ai përfundoi duke përqafuar të atin, i cili shpërtheu në lot pas kësaj arritje të të birit.

Pamjet e përqafimit të Pitarch me prindërit dhe lotët e babait të tij janë bërë virale tashmë në rrjetet sociale. /Telegrafi/



