Momenti emocionues i mbrëmjes, babai qau pasi pa djalin 18-vjeçar duke debutuar me Real Madridin
Thiago Pitarch është lojtari i ri që ka fituar debutimin me Real Madridin në një ndeshje të rëndësishme si ajo e Ligës së Kampionëve ndaj Benficës, e fituar 0-1 nga klubi mbretëror.
Edhe pse Vinicius Junior ishte tema kryesore e ndeshjes, mediat sociale theksuan edhe debutimin e Thiago Pitarch për Real Madridin.
Pitarch është një mesfushor spanjoll 18-vjeçar që luajti për Atletico Madrid, Getafe dhe Leganes në rininë e tij, pas së cilës iu bashkua Realit.
🆕 ¡Thiago debuta en partido oficial con el @RealMadrid! pic.twitter.com/2rnCBjQhZg
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026
Ai luajti për ekipet e të rinjve, juniorëve dhe rezervave të Real Madridit dhe herë pas here ishte në stol për ekipin e parë. Pasi shënoi një gol dhe ishte një nga lojtarët më të mirë për juniorët e Real Madridit në fitoren kundër Marseille (5-2) në Ligën e Kampionëve për të Rinj 15 ditë më parë, ai bëri edhe paraqitjen e tij të parë për ekipin e trajnerit Alvaro Arbeloa.
Ai hyri në fushë në minutën e katërt të kohës shtesë në vend të Eduardo Camavinga dhe luajti rreth dhjetë minuta.
If Thiago Pitarch was given minutes against albecete, I don’t think Real Madrid would have lost that match
pic.twitter.com/NTfCTJf6vI
— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 18, 2026
Shokët e tij të ekipit nënshkruan fanellën me të cilën ai debutoi dhe pas ndeshjes ai përfundoi duke përqafuar të atin, i cili shpërtheu në lot pas kësaj arritje të të birit.
Pamjet e përqafimit të Pitarch me prindërit dhe lotët e babait të tij janë bërë virale tashmë në rrjetet sociale. /Telegrafi/