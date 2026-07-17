Momente tmerri në Theth - guri bie mbi makinë dhe depërton brenda saj, turistët shpëtojnë për mrekulli
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të premte në Theth, por për fat të mirë pa persona të lënduar.
Disa turistë të huaj kanë shpëtuar mrekullisht, pasi një gur i shkëputur nga shpati i malit ka rënë mbi automjetin me të cilin po udhëtonin, duke depërtuar në brendësi të tij.
Si pasojë e goditjes, automjeti ka pësuar dëme të shumta materiale, ndërsa turistët kanë dalë pa lëndime. /Euronews.al/
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