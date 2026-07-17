ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të premte në Theth, por për fat të mirë pa persona të lënduar.

Disa turistë të huaj kanë shpëtuar mrekullisht, pasi një gur i shkëputur nga shpati i malit ka rënë mbi automjetin me të cilin po udhëtonin, duke depërtuar në brendësi të tij.

Si pasojë e goditjes, automjeti ka pësuar dëme të shumta materiale, ndërsa turistët kanë dalë pa lëndime. /Euronews.al/

ShqipëriLajme