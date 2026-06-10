Mitsubishi prezanton modelin e ri elektrik Eclipse Sportback
Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, “Eclipse”, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plotë që do të dalë në treg në fund të vitit 2026.
Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partnerin e aleancës Nissan dhe është i bazuar në platformën e gjeneratës së re të Nissan Leaf.
Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë.
Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerët dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon “Triple Diamond”.
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Ky model shënon rikthimin e emrit “Eclipse”, i cili fillimisht u bë i famshëm në tregun amerikan në vitet ’90 si një kupé sportive, por tani po kthehet në një formë krejtësisht të re elektrike dhe SUV.
Shitjet e Eclipse Sportback pritet të fillojnë në gjysmën e dytë të vitit 2026 në tregjet e Amerikës së Veriut, ndërsa çmimi dhe specifikat teknike ende nuk janë bërë publike.
Në thelb, Mitsubishi po ringjall një emër të njohur historik, por në një segment të ri të automjeteve elektrike dhe me partneritet teknologjik me Nissan. /Telegrafi/