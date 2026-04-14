Ministria e Ekonomisë: Rritje minimale e çmimeve, ulje e marzhit tregtar te produktet bazë
Ministria e Ekonomisë dhe Punës, në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, përgatiti analizë krahasuese të lëvizjeve të çmimeve të produkteve bazë ushqimore dhe jo-ushqimore, në përputhje me përfundimin e miratuar në seancën e 162-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Analiza përfshin çmimet e 55 produkteve më të shitura, të monitoruara në katër zinxhirë tregtarë me pakicë me pozicionim të ndryshëm çmimesh, në periudhën nga 1 shkurti deri më 1 prill 2026.
Nga Ministria e Ekonomisë thonë se rezultatet tregojnë se në periudhën e analizuar është regjistruar rritje minimale e çmimeve të shitjes prej 0.43%, ndërsa çmimet e blerjes shënuan rritje pak më të lartë prej 1.01%.
Në të njëjtën kohë, marzhi mesatar i fitimit bruto midis shitësve me pakicë u ul nga 16.28% në 15.80%, që tregon se një pjesë e presionit nga rritja e çmimeve të blerjes absorbohet nga shitësit me pakicë, me qëllim ruajtjen e stabilitetit të çmimeve për qytetarët.
"Sa i përket kategorive individuale: - rritje e lehtë prej 0.45% është regjistruar te produktet bazë ushqimore, me rritjen më të madhe te kosi, djathi, vezët dhe vaji; - rënie prej 1.01% u regjistrua në pijet freskuese; - rënie prej 0.86% u regjistrua në fruta dhe perime, pavarësisht rritjes së domateve dhe qepëve; - rritje prej 1.42% u regjistrua në produktet bazë të higjienës".
"Ministria vlerëson se lëvizjet e çmimeve në periudhën e analizuar janë të moderuara dhe nën kontroll, falë edhe reduktimit të marzheve tregtare. Nga aty, me njoftimin se Ministria e Ekonomisë dhe Punës do të vazhdojë të monitorojë në mënyrë aktive kushtet e tregut dhe, nëse është e nevojshme, do të propozojë masa të përshtatshme për stabilizimin e çmimeve", thonë nga Ministria e Ekonomisë.