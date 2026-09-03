Ministri izraelit, Ben-Gvir: Netanyahu nuk dëshiron të fotografohet me mua
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ka deklaruar se marrëdhëniet e tij me kryeministrin Benjamin Netanyahu janë rikthyer në një fazë ku ky i fundit nuk dëshiron të shfaqet publikisht në fotografi me të.
“Jemi rikthyer në ditët kur Netanyahu nuk dëshiron të fotografohet me mua”, deklaroi Ben-Gvir.
Ai tha gjithashtu se është ministri më i mbrojtur dhe njëkohësisht më i kërcënuar në Izrael.
“Jam ministri më i mbrojtur në Izrael, ministri më i kërcënuar në Izrael. Janë përpjekur të më vrasin dhjetë herë”, tha Ben-Gvir.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur marrëdhëniet brenda koalicionit qeverisës izraelit janë përballur vazhdimisht me tensione dhe përplasje politike.
Ndryshe, Ben-Gvir ka bërë shumë deklarata tendencioze rreth të ardhmes së palestinezëve në Gaza. /Telegrafi/