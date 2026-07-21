Ministri Hoxha: Pushteti lokal është linja e parë e përgjegjësisë për ndotjen e ujit në Gostivar
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muamet Hoxha, sot në një konferencë për shtyp në Qeveri ka folur për situatën me ujin në qytetin e Gostivarit.
Ai tha se ndotja e rrjetit të ujësjellësit në Gostivar është një incident serioz i cili ka rrezikuar drejtpërdrejt shëndetin e mijëra qytetarëve.
Hoxha tha se pret që të përcaktohen plotësisht të gjitha faktet dhe rrethanat, si dhe të përcaktohet përgjegjësia penale dhe morale.
“Furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza, janë kompetencë e komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit”, tha Hoxha.