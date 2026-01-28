Miliona përdorues të Apple paralajmërohen të ndalojnë përdorimin e Chrome
Përdoruesit e Apple që mbështeten në Google Chrome për të shfletuar uebin mund të duhet të rishqyrtojnë opsionet e tyre, pasi Apple dhe Google lëshuan paralajmërime serioze që mund të ndikojnë në miliona pajisje.
Google njoftoi se duke filluar nga versioni 151, Chrome nuk do të mbështesë më macOS 12 Monterey ose më herët, transmeton Telegrafi.
"Do t'ju duhet të siguroheni që pajisja juaj po përdor macOS 13 ose më vonë për të vazhduar të merrni versione të ardhshme të Chrome", tha kompania në faqen e saj të ndihmës.
Ndërkohë, Apple thotë se gjurmimi agresiv i të dhënave të Chrome dhe integrimi i inteligjencës artificiale, mund të rrisin rreziqet për privatësinë e përdoruesit.
Përdoruesit e pajisjeve të vjetruara të Apple mund të duhet së shpejti të zgjedhin midis përmirësimit të pajisjeve të tyre ose braktisjes së plotë të Chrome.
Chrome mbetet një nga aplikacionet më të përdorura në macOS, por mbështetja e tij e vazhdueshme varet nga përdoruesit që përdorin sisteme operative më të reja.
Ndërsa Chrome do të vazhdojë teknikisht të funksionojë në sisteme të pambështetura, ai nuk do të përditësohet më për dobësitë, të cilat do t'i ekspozonin përdoruesit ndaj kërcënimeve të sigurisë.
Apple gjithashtu ka sulmuar Chrome për atë që e përshkruan si praktika pushtuese të mbledhjes së të dhënave, veçanërisht me ringjalljen e "gjurmëve digjitale të gishtërinjve".
Gjurmë gishtash digjitale është një teknikë gjurmimi që mbledh pika të shumta të dhënash nga pajisja e një përdoruesi - siç janë specifikimet e harduerit, cilësimet e shfletuesit dhe fontet e instaluara - për të gjeneruar një profil unik që faqet e internetit mund ta përdorin për të ndjekur përdoruesit në të gjithë internetin.
Ndryshe nga "cookies", gjurmë gishtash nuk mund të zbulohet ose fshihet lehtë nga përdoruesit. Apple e ka shënuar këtë praktikë si veçanërisht invazive, duke vënë në dukje se Safari e kundërshton atë duke maskuar detajet e pajisjes për t'i bërë përdoruesit më pak të identifikueshëm individualisht.
"Parandalimi Inteligjent i Gjurmimit përdor inteligjencën në pajisje për të ndihmuar në parandalimin e atyre gjurmuesve nga të mësuarit se kush jeni dhe çfarë ju intereson", thotë Apple në faqen e saj të internetit.
Në vitin 2019, Google e ndaloi praktikën, duke vënë në dukje se me gjurmë gishtash, "ndryshe nga "cookies", përdoruesit nuk mund ta pastrojnë gjurmën e tyre të gishtave dhe për këtë arsye nuk mund të kontrollojnë se si mblidhet informacioni i tyre.
Megjithatë, Google nuk e ndalon më gjurmën e gishtave në Chrome dhe vetë kompania ka pranuar kërcënimet e lidhura, duke thënë se përgjigja e saj përfshin një qasje "mbrojtjeje të shtresuar" për të zvogëluar dëmin e mundshëm. /Telegrafi/