Miliarderi Warren Buffett ndalon donacionet për fondacionin bamirës të Bill Gates
Investitori miliarder Warren Buffett ka ndaluar dhënien e donacioneve për fondacionin bamirës të Bill Gates disa javë pasi bashkëthemeluesi i Microsoft detajoi lidhjet e tij me ish-sulmuesin seksual Jeffrey Epstein.
Buffett u zotua "në mënyrë të pakthyeshme" në vitin 2006 për të dhuruar aksione në firmën e tij, Berkshire Hathaway, çdo vit për Fondacionin Bill dhe Melinda Gates, siç njihej atëherë, "gjatë gjithë jetës sime".
Por të martën, Fondacioni Gates u la jashtë listës së firmave që do të marrin aksione me vlerë miliarda dollarë.
Aksionet do të ndahen midis katër fondacioneve që përfshijnë anëtarë të familjes Buffett.
Buffett, 95-vjeç, tha se do të “asgjësojë” aksionet e tij të mbetura gjatë tetë viteve të ardhshme.
"Sigurisht, vdekshmëria është e paparashikueshme", tha Buffett. "Por aksionet e mia të mbetura do t'u dhurohen katër fondacioneve në një mënyrë ose në një tjetër deri më 31 dhjetor 2034".
Lidhja e Gates me Epstein u zbulua kur Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së publikoi dosjet në janar.
Buffett nuk i përmendi Gates ose Epstein me emër në deklaratën e tij në lidhje me donacionet e tij.
Por në mars, ai i tha CNBC se nuk kishte folur me Gates "që kur e gjithë kjo u zbulua".
Ai shtoi: "Nuk dua të jem në një pozicion ku di gjëra... të thirrem si dëshmitar".
Buffett ka dhuruar 47 miliardë dollarë për fondacionin e Gates gjatë 20 viteve.
Fondacioni Gates i tha BBC-së se ishte "mirënjohës ndaj Warren Buffett për dekadat e tij të mbështetjes për punën tonë".
Ai tha: "Fondacioni vazhdon nga një pozicion i fuqisë financiare për të çuar përpara punën tonë deri në vitin 2045, i mbështetur nga angazhimi prej 200 miliardë dollarësh i Bill".
Në qershor, Gates u paraqit para Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me marrëdhënien e tij me Epstein, i cili vdiq në një burg të Nju Jorkut në vitin 2019 ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual.
Në një transkript të dëshmisë së tij, Gates theksoi se ishte prezantuar me Epstein në vitin 2011 me premisën se ai mund të mblidhte miliarda dollarë për shëndetin global - një fokus kyç i fondacionit.
"Mbaj mend që isha në dijeni se Epstein ishte përballur me probleme ligjore të mëparshme, por nuk e kuptoja plotësisht shkallën e krimeve që ai kreu", tha Gates.
Tre vjet më parë, Epstein ishte deklaruar fajtor për nxitjen e një të mituri për prostitucion dhe sigurimin e një personi nën moshën 18 vjeç për prostitucion.
Gates i tha komitetit: "Nuk duhej të isha takuar kurrë me Epstein që në fillim. Bazuar në atë që di tani, e kuptoj se edhe nëse ai do t'i kishte dorëzuar donacionet që premtoi, kjo nuk do të kishte justifikuar shoqërimin me të".
Buffett ishte një mbështetës entuziast i Fondacionit Bill dhe Melinda Gates, duke deklaruar në vitin 2006 se e admironte "shumë" atë që po arrinte dhe premtoi të bënte donacione vjetore.
Në vitin 2010, Bill dhe Melinda Gates dhe Buffett filluan fushatën Giving Pledge, e cila synonte të bindte njerëz jashtëzakonisht të pasur të dhuronin pjesën më të madhe të pasurisë së tyre gjatë jetës së tyre ose në testamentin e tyre.
Bill dhe Melinda Gates u divorcuan në vitin 2021 pas 27 vitesh martesë.
Melinda French Gates dha dorëheqjen në vitin 2024 nga fondacioni që ajo bashkëthemeloi dhe tha se do të dhuronte 1 miliard dollarë për të ndihmuar të drejtat e grave në SHBA. /Telegrafi/