Mickoski në takim me Kos: Maqedonia vazhdon të zbatojë reforma, të forcojë ekonominë, institucionet dhe sundimin e ligjit
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski gjatë takimit me kryetaren e KE-së, Marta Kos tha se vizita e sotme është një mundësi për një bisedë të hapur, të ndershme dhe substanciale rreth perspektivës sonë evropiane, reformave që po zbatojmë dhe nevojës që procesi i zgjerimit të mbetet në përputhje me parimet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, besimi, parashikueshmëria, trajtimi i barabartë dhe respekti për dinjitetin e secilit vend kandidat, thonë nga shtypi i Qeverisë.
"Gjatë dy viteve të fundit, Qeveria ka treguar se reformat nuk janë një angazhim deklarativ, por një punë konkrete që matet përmes rezultateve, përmes ndryshimeve institucionale, përmes treguesve ekonomikë dhe përmes krijimit të kushteve më të mira të jetesës për qytetarët. Qëllimi ynë është të ndërtojmë institucione funksionale, një sundim më të fortë të ligjit, një administratë publike më efikase, një ekonomi konkurruese dhe një mjedis që do të forcojë besimin e qytetarëve tek investitorët.
Ne nuk po e bëjmë këtë sepse dikush po na e kërkon, por sepse besojmë se kjo është e vetmja rrugë e drejtë për zhvillimin e atdheut tonë dhe për krijimin e institucioneve të qëndrueshme që do të jenë në gjendje t'u përgjigjen nevojave të brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.
Në atë proces, ne e vlerësojmë mbështetjen që marrim nga Komisioni Evropian, si dhe ndihmën e ekspertëve dhe financiare që kontribuon në zbatimin e reformave më shpejt dhe me cilësi më të mirë.
Në të njëjtën kohë, ne presim që integrimi evropian të mbetet një proces i bazuar në kritere, vlera dhe përmbushje të qarta të angazhimeve reformuese, dhe jo një proces që do të jetë i ngarkuar me çështje dypalëshe që krijojnë pasiguri tek qytetarët e vendit.
Qytetarët kanë treguar një angazhim të qartë ndaj idesë evropiane për vite me radhë. Gjatë asaj periudhe, u morën vendime të vështira, u ndërmorën angazhime serioze dhe u ndërmorën hapa të rëndësishëm me sigurinë se çdo kriter i përmbushur do të vlerësohej në një mënyrë objektive dhe të parashikueshme. Prandaj, është e rëndësishme sot të kemi besim se procesi do të vazhdojë sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë kandidatët e tjerë dhe të gjitha vendet ish-kandidate", tha Mickoski.
Ai shtoi se angazhimi ynë mbetet i pandryshuar. Ne do të vazhdojmë me reformat, do të forcojmë ekonominë, institucionet dhe sundimin e ligjit, sepse është në interes të qytetarëve dhe sepse ne i kuptojmë vlerat evropiane si vlera që duhet të jenë pjesë e funksionimit të përditshëm të institucioneve./Telegrafi/