Mickoski: Mënyra e votimit për diasporën mund të negociohet
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski përsëriti sot se pret që raporti i qershorit i BE-së të jetë më i miri, njësoj si raporti i dhjetorit.
Ai bëri thirrje edhe një herë për bisedime me opozitën mbi Kodin Zgjedhor, për të cilin tha se ende ka mundësi që ai të miratohet dhe që hapi i dhjetë i periudhës së caktuar të përmbushet.
"Pres që në këtë raport të qershorit do të jemi më të mirët, siç ishim në raportin e dhjetorit. Jam i kënaqur dhe i inkurajuar nga informacioni që një media evropiane raportoi dje se deklaratat e politikanëve të lartë evropianë që do të mundësojnë një shtesë, pra një shtesë të shumës për tre vende nga grupi 6 i Ballkanit Perëndimor, të cilat janë më të avancuara në zbatimin e axhendës së reformave, po bëhen gjithnjë e më të zëshme. Ne tashmë po i përcaktojmë prioritetet midis nesh dhe bazuar në ato prioritete, nëse përfshihemi në ato tre vende, dhe presim të përfshihemi, do t'i paraqesim ato prioritete", tha Mickoski, i cili ishte sot në promovimin e pajisjeve të reja ushtarake në kazermën "Ilinden".
Lidhur me ndryshimet dhe plotësimet në Kodin Zgjedhor, Kryeministri tha se teksti është plotësisht në përputhje me rekomandimet e OSBE-së dhe ODIHR-it, por, sipas tij, kemi sjellje të papërgjegjshme nga opozita.
Ai edhe një herë shprehu gatishmëri për bisedime në fushën e votimit të diasporës.
"Por ne jemi gati, dhe e thashë këtë dje në një intervistë, të ulemi, të flasim përsëri për votimin e diasporës, si ta përmirësojmë atë proces, si ta përfshijmë më shumë diasporën. Në rregull, ata vendosën që pavarësisht faktit që dhjetëra vende në botë po aplikojnë për votim elektronik, unë e kam modelin estonez të zhvilluar plotësisht, le të mos e lëmë të jetë kështu, nga zgjedhjet presidenciale të vitit 2029 e tutje, ata janë të frikësuar sepse thonë: "Dhe pastaj ne do të jemi opozita", kështu që mendojnë se dikush do t'ua vjedhë përsëri zgjedhjet. Ata mendojnë se mënyra se si u sollën ata, sillen të gjithë, por ja ku jemi gati të ulemi përsëri, të flasim përsëri. Votimi i diasporës, le të gjejmë një modalitet që të jetë në një shkallë shumë më të madhe, që do të kursente para.
Ja ku, le të jetë me letra, me postë, çfarëdo qoftë, le të gjejmë një formë për të intensifikuar votimin e diasporës dhe për ta bërë atë të arritshëm për diasporën. Sa i përket të gjitha kërkesave të tyre të tjera, thashë se ne, si partia më e madhe politike, do t'i pranojmë, pa diskutim", tha Mickoski./Telegrafi/