Mickoski: Askush nuk do të më detyroj të futem në procesin e ndryshimeve kushtetuese pa garanci për anëtarësim në BE
"Qëndrimi ynë është i qartë dhe i pandryshuar dhe nuk ka çmim që mund të më detyrojë si kryeministër të hyj në një aventurë të tillë, dhe në të cilën nuk do të ketë fund të njohur", tha sot kryeministri Hristijan Mickoski në lidhje me vizitën e djeshme të Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili deklaroi se ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen në mënyrë që të fillojnë negociatat për anëtarësim në BE.
Mickoski ishte i prerë se në këto 26 vjet na është premtuar shumë herë të japim dorëheqjen, por edhe se qëndrimet e fqinjit tonë në lidhje me këtë çështje janë radikalizuar.
Ai u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen rreth qëndrimit të qeverisë për këtë çështje.
"Ne kemi marrëdhënie biznesi, do të thoja vërtet, të ndershme me zotëri Costa. Kjo nuk do të thotë se jemi gjithmonë dakord. Një nga temat për të cilat biem dakord është pikërisht ajo për të cilën po flisni sot. Qëndrimi ynë është i qartë dhe i pandryshuar. Me fjalë të tjera, ja si e portretizoj: asgjë nuk ndodh në një aventurë pa e ditur se ajo aventurë do të ketë një fund të caktuar. Nuk ka çmim që mund të më bëjë mua, si kryetar i Qeverisë, të lejoj veten të hyj në një aventurë të tillë, e cila nuk do të ketë një fund të caktuar", tha Mickoski.
Ai shtoi se shumë herë në të kaluarën u janë dhënë premtime qytetarëve, por edhe politikanëve nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.