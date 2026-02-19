Michelle Yeoh shpërthen në lot teksa merr yllin në Hollywood Walk of Fame dhe zbulon pse bashkëshorti mungoi në ceremoni
Michelle Yeoh u emocionua teksa mori yllin e saj në “Hollywood Walk of Fame” në Los Angeles, të mërkurën.
Ylli i filmit Wicked, 64 vjeçe, u fotografua duke fshirë lotët gjatë ceremonisë, ndërsa iu bashkua radhëve të legjendave më të mëdha të Tinseltown-it në bulevardin ikonik Hollywood Boulevard.
Aktorja tha për publikun se bashkëshorti i saj, Jean Todt, 79 vjeç, me të cilin u martua në vitin 2023, ndodhej në udhëtim, por kishte marrë “lejen” e saj për të munguar në këtë moment të madh.
“Faleminderit që jeni këtu dhe që qëndroni pranë meje. Që jeni pjesë e jetës sime në momentet e qeta, jo vetëm në ato të ndritshme. Prania juaj është gjithçka,” tha ajo gjatë një pjese të fjalimit të saj.
“Për fansat në mbarë botën, për familjen time Yeoh — vëllai im dhe bashkëshortja e tij e mrekullueshme më surprizuan, erdhën deri nga Malajzia dje.”
“Bashkëshorti im, i cili nuk është këtu, sepse unë i dhashë leje të shkojë në Indi, dhe familja ime Todt, ju falënderoj të gjithëve që më rrethoni me dashuri, që jeni streha ime e sigurt dhe që më ndihmoni të qëndroj besnike ndaj busullës time të brendshme”, shtoi Yeoh.