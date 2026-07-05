Mexhiti: Nesër nënshkruhet kontrata për autostradën Shkup–Bllacë
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, njoftoi se nesër pritet të nënshkruhet kontrata për ndërtimin e autostradës Shkup–Bllacë.
Ky investim kap vlerë mbi 200 milionë euro që do të përmirësojë lidhjen ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës, njoftoi Komuna e Çairit.
Sipas Mexhitit, ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm për zhvillimin e infrastrukturës rrugore, forcimin e lidhjeve ekonomike dhe lehtësimin e komunikimit ndërmjet dy vendeve.
“Rruga Shkup–Bllacë nuk është më një premtim. Është një projekt që po merr formë. Për vite me radhë u fol, ndërsa ne zgjodhëm të veprojmë. Rezultatet nuk kanë nevojë për zhurmë, ato flasin vetë,” deklaroi Mexhiti.
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