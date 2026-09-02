“Mësimi ka filluar, Ministria ende jo”, AKK kritikon MASHTI-n për mungesën e teksteve dhe dokumentacionit
Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka shprehur shqetësim për problemet me të cilat ka nisur viti i ri shkollor, duke kërkuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit që urgjentisht të përmbushë obligimet e saj.
Drejtori ekzekutiv i AKK-së, Sazan Ibrahimi, ka thënë se bazuar në informatat e pranuara nga drejtorët komunalë të arsimit, në një numër shkollash mungon dokumentacioni i nevojshëm shkollor dhe kurrikular, ndërsa shumë nxënës e kanë nisur mësimin pa tekste shkollore.
“Shkollave u mungon dokumentacioni i nevojshëm shkollor dhe kurrikular, ndërsa një numër i madh i nxënësve e kanë filluar mësimin pa tekstet shkollore”, ka deklaruar Ibrahimi.
Sipas tij, shqetësime janë adresuar edhe nga prindërit, të cilët kanë raportuar raste kur mjetet për blerjen e teksteve shkollore ende nuk janë transferuar.
“Këto janë çështje që Ministria e Arsimit është dashur t’i përfundojë para fillimit të vitit shkollor, jo pasi mësimi ka filluar”, ka thënë Ibrahimi.
AKK i ka bërë thirrje Ministrisë që të ndërhyjë urgjentisht dhe të mos bartë te komunat, shkollat, mësimdhënësit dhe prindërit pasojat e vonesave në nivel qendror.
“Mësimi ka filluar, Ministria ende jo!”, është shprehur Ibrahimi, duke kërkuar që nxënësit t’i kenë librat dhe shkollat dokumentacionin e nevojshëm që në ditën e parë të mësimit.
“Arsimi nuk improvizohet!”, ka theksuar drejtori ekzekutiv i AKK-së, Sazan Ibrahimi. /Telegrafi/