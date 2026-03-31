Mësim mode nga Roma: Zendaya sjell elegancën perfekte pranverore me kostum të zi dhe taka të larta
Kombinimi klasik bardh e zi dëshmon se thjeshtësia dhe stili i përjetshëm janë gjithmonë zgjedhja më e sigurt
Aktorja, e cila aktualisht po qëndron në Romë për promovimin e filmit “The Drama”, ku luan përkrah Robert Pattinson, u shfaq me një paraqitje që thekson stilin e saj të njohur: të përjetshëm dhe pa ndjekur verbërisht trendet.
Zendaya kishte zgjedhur një kostum të zi nga marka Francesco Murano, të kombinuar me një këmishë të bardhë me prerje të lirshme dhe taka të larta nga Christian Louboutin, modeli i njohur “So Kate”. Edhe pse veshja kishte nota artistike, baza e saj ishte jashtëzakonisht e thjeshtë: këmishë e bardhë, xhaketë e zezë, pantallona dhe taka, një kombinim elegant që i reziston kohës.
Klasikja që triumfon mbi trendet
Sa herë që Zendaya eksperimenton me stilin gjatë turneve promocionale, ajo tërheq vëmendje, por po aq mbresëlënëse janë edhe momentet kur zgjedh minimalizmin klasik.
Veçanërisht në sy ranë pantallonat e zeza të prerjes së rregullt dhe takat e holla elegante. Në vitet e fundit, me pantallona të tilla shpesh kombinohen balerina, atlete apo sandale minimaliste, zgjedhje moderne dhe praktike. Megjithatë, Zendaya vendosi të rikthehet te klasika, duke zgjedhur këpucë elegante me majë dhe taka të larta, që i japin pamjes një finesë të veçantë, transmeton Telegrafi.
Një kombinim që funksionon gjithmonë
Nëse ndonjëherë gjendeni përpara dilemës se çfarë të vishni për një rast të caktuar, ky kombinim mbetet zgjedhje e sigurt.
Xhaketë e zezë me prerje të lirshme, këmishë e bardhë e butë, pantallona të zeza dhe taka të larta, një formulë që nuk dështon kurrë dhe që nuk del nga moda.
Sepse, në fund të fundit, klasika mbetet gjithmonë elegante.
/Telegrafi/