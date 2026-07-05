Mesazhe ditëlindjeje nga e gjithë bota për SHBA-në
Qeveri të vendeve të ndryshme i kanë përcjellë SHBA-së mesazhe për ditëlindje.
Francë
Franca ndriçoi Kullën Eiffel me ngjyrat e flamurit amerikan për të shënuar Pavarësinë.
Presidenti francez Emmanuel Macron e kishte ftuar gjithashtu Donald Trumpin në mesin e qershorit për një darkë, për të festuar 250-vjetorin e SHBA-së.
Megjithatë, nuk ishte aq spektakolare sa dhurata e Francës për ditëlindjen e 100-vjetorit: në vitin 1886, populli francez i dhuroi SHBA-së Statujën e Lirisë.
Franca ishte vendi i parë që njohu zyrtarisht pavarësinë e SHBA-së në vitin 1778 dhe mbështeti luftën e saj kundër Britanisë së Madhe.
Kinë
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka shënuar përvjetorin e Amerikës gjatë vizitës së Donald Trumpit në Kinë në maj.
"Ky vit shënon 250-vjetorin e themelimit të Shteteve të Bashkuara", tha Xi.
"Ju shpreh urimet e mia juve dhe popullit amerikan”, shtoi ai.
"Unë besoj fuqimisht se interesat e përbashkëta midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara janë më të mëdha se dallimet tona", vazhdoi lideri i Kinës.
Izrael
Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, i dorëzoi personalisht një letër "të veçantë" për Donald Trumpin ambasadorit të SHBA-së në vendin e tij, Mike Huckabee.
Ai shprehu "vlerësimin e tij më të thellë për partneritetin unik dhe të pathyeshëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit".
As America’s celebrates its 250th birthday, I surprised my dear friend @USAmbIsrael Mike Huckabee at the U.S. Embassy in Jerusalem with a special message to President @realDonaldTrump and the American people.
Mazal tov to the United States of America! 🇺🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/PaiAhELaRd
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 3, 2026
Gjermani
Friedrich Merz, kancelari gjerman, telefonoi Donald Trumpin dje në mëngjes për ta përgëzuar dhe "theksuarlidhjen e veçantë midis gjermanëve dhe amerikanëve".
Flamuri amerikan u projektua në Portën e Brandenburgut në Berlin.
Indi
Kryeministri i vendit më të populluar në botë uroi SHBA-në në rrjete sociale - "në emër të 1.4 miliardë indianëve".
“Besimi ynë i përbashkët në demokraci, sundimin e ligjit dhe potencialin e pakufizuar të popullit tonë e bën miqësinë tonë një forcë për të mirën globale”, tha Narendra Modi.
"Uroj që 250 vitet e ardhshme të sjellin edhe më shumë prosperitet, paqe dhe përparim për SHBA-në dhe ta çojnë partneritetin e dy vendeve në nivele të reja. /Telegrafi/