Merz thotë se Gjermania ra dakord të blejë raketa amerikane Tomahawk
Gjermania ka rënë dakord me qeverinë amerikane për të blerë raketa Tomahawk dhe për t'i stacionuar ato në territorin gjerman, u tha kancelari Friedrich Merz ligjvënësve në Berlin të enjten.
Merz tha se ishte takuar me zyrtarët e Uashingtonit në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara për të nënshkruar marrëveshjen, duke shtuar se samiti i kishte tejkaluar të gjitha pritjet e tij, transmeton Telegrafi.
"Duke vepruar kështu, ne po mbyllim një boshllëk kritik strategjik në mbrojtjen tonë, ndërsa njëkohësisht punojmë për të zhvilluar sistemet tona evropiane dhe për t'i stacionuar ato në Evropë", tha ai.
Fati i Tomahawkëve kishte qenë i paqartë pasi presidenti Donald Trump njoftoi në maj se do të zvogëlonte praninë ushtarake amerikane në Gjermani, gjë që ishte parë si një anulim i një plani nën administratën e mëparshme për të vendosur një batalion amerikan me raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi në Gjermani.
Berlini e ka shtyrë këtë veprim si një pengesë të fuqishme kundër Rusisë, ndërsa evropianët zhvillojnë armë të tilla vetë. /Telegrafi/
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