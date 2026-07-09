Merimanga më e shpejtë në botë mund të vrapojë më shpejt se shumica e njerëzve
Një merimangë e zbuluar në Australi është shpallur si një nga merimangat më të shpejta në botë, duke arritur shpejtësi që tejkalojnë ritmin mesatar të vrapimit të shumë njerëzve.
Bëhet fjalë për një lloj merimange gjuetare të gjinisë Heteropoda, e cila mund të lëvizë me shpejtësi deri në rreth 3.6 metra në sekondë, ose më shumë se 13 kilometra në orë.
Kjo shpejtësi e lejon atë të kapërcejë ritmin e një personi që ecën shpejt dhe të rivalizojë vrapimin e lehtë të një njeriu.
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Shkencëtarët analizuan qindra lloje merimangash për të krahasuar mënyrën e lëvizjes dhe shpejtësinë e tyre. Rezultatet treguan se madhësia e trupit dhe gjatësia e këmbëve luajnë një rol të rëndësishëm në aftësinë për të lëvizur me shpejtësi.
Megjithëse pamja e saj mund të jetë frikësuese për personat që kanë frikë nga merimangat, ekspertët theksojnë se kjo krijesë nuk paraqet një kërcënim serioz për njerëzit. Shpejtësia e saj përdoret kryesisht për të kapur prenë ose për t’u larguar nga rreziku.
Deri më tani, titulli i merimangës më të shpejtë lidhej edhe me merimangën e shkretëtirës marokene Cebrennus rechenbergi, e njohur si "merimanga që bën salto", e cila arrin shpejtësi përmes rrotullimeve të veçanta të trupit për t’u shpëtuar grabitqarëve.
Zbulimi i ri tregon edhe një herë se bota e merimangave është shumë më komplekse sesa duket, me specie që kanë zhvilluar aftësi të jashtëzakonshme për mbijetesë. /Telegrafi/