Mërgim Berisha kërkon ta shpëtojë karrierën e tij - afër marrëveshja me gjigantin austriak
Sulmuesi Mërgim Berisha mund të rikthehet në futbollin austriak, këtë herë te kampioni në fuqi, Sturm Graz.
Sipas mediave austriake, klubi nga Graci ka hyrë në negociata intensive me Berishën, i cili aktualisht është pjesë e Hoffenheimit, por 27-vjeçari nuk ka zhvilluar asnjë paraqitje në këtë edicion dhe nuk ka qenë as pjesë e listës së të grumbulluarve, duke e bërë të qartë se nuk bën më pjesë në planet e klubit gjerman.
Kontrata e Berishës me Hoffenheimin skadon në verën e vitit 2027, çka e bën të mundur një transferim gjatë këtij afati kalimtar, nëse palët arrijnë marrëveshje.
Sipas të dhënave të “Transfermarkt”, vlera e sulmuesit në tregun e transferimeve vlerësohet rreth 2.5 milionë euro.
Berisha e njeh mirë futbollin austriak, pasi më parë ka luajtur për klube si Salzburg, LASK, Altach dhe Liefering, ku ka lënë gjurmë pozitive. Përveç Austrisë dhe Gjermanisë, ai ka qenë pjesë edhe e Fenerbahces në Turqi.
Për shërbimet e tij raportohet se ka interesim edhe nga disa klube të tjera, por Sturm Graz momentalisht duket më i avancuari në garë për firmën e sulmuesit. /Telegrafi/