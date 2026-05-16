Mercedes shqyrton prodhimin e armëve: Bota është bërë e paparashikueshme
Pas Volkswagen, edhe Mercedes po shqyrton një lëvizje drejt prodhimit të armëve, raportojnë mediat gjermane.
"Bota është bërë edhe më e paparashikueshme dhe kjo është arsyeja pse Evropa duhet të zgjerojë profilin e saj mbrojtës. Ne jemi gati nëse mund të luajmë një rol pozitiv në këtë proces", tha drejtori ekzekutiv i Mercedes-Benz, Ola Kallenius, në një intervistë me Wall Street Journal.
Kallenius beson se industria e automobilave është e njohur për prodhimin e "makinerive me precizion të cilësisë së lartë" dhe për këtë arsye është e përshtatshme për prodhimin e armëve.
Në të njëjtën kohë, ai tha se prodhimi i veturave do të mbetej sektori kryesor i Mercedes, me prodhimin e armëve një biznes shtesë.
Sipas Kallenius, “kjo do të kontribuonte në rezultatin e përgjithshëm të biznesit”.
Ai njoftoi se Mercedes tashmë po merr pjesë aktive në forcimin e sigurisë dhe gatishmërisë së NATO-s.
"Shumë variante të G-Class tonë operojnë në të gjithë botën si automjete ushtarake", theksoi Kaellenius.
Përpara Mercedes, Volkswagen njoftoi gjithashtu hyrjen e tij në industrinë ushtarake. /Telegrafi/