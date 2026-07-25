Mercedes heq nga prodhimi motorin legjendar
Mercedes-Benz heq nga prodhimi motorin legjendar, rregulloret e reja për emetimet i japin fund një epoke.
Mercedes-Benz i ka dhënë fund prodhimit të motorit të tij legjendar V8 biturbo 4.0-litërsh (M177) për disa modele në tregun evropian, pasi ai nuk mund të përmbushë më standardet gjithnjë e më të rrepta për emetimet e gazrave të dëmshëm.
Ky motor, i prezantuar në vitin 2015, është përdorur në një sërë modelesh të njohura AMG, si C63, GT, GLC63 dhe E63, duke u bërë sinonim i performancës së lartë dhe tingullit karakteristik të markës.
Arsyeja kryesore e tërheqjes së tij janë rregulloret e reja evropiane për emetimet dhe zhurmën, të cilat po detyrojnë prodhuesit të kalojnë drejt motorëve më efikasë, sistemeve hibride dhe automjeteve elektrike.
Në vend të motorit V8, Mercedes po orienton gamën e tij drejt motorëve me katër dhe gjashtë cilindra të kombinuar me teknologji hibride, si pjesë e strategjisë për të përmbushur kërkesat e reja mjedisore dhe për të ulur emetimet e CO₂.
Për shumë entuziastë të automobilizmit, largimi i motorit V8 shënon fundin e një epoke për modelet sportive AMG, të njohura për fuqinë, performancën dhe zhurmën e tyre karakteristike. /Telegrafi/